Haberler

Tekerlekli sandalyeye bağlı kadın, köpeğiyle hayata tutundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de 8 yıl önce yürüme yetisini kaybeden 61 yaşındaki Mesude Develi, 'Fıstık' adlı köpeği sayesinde hayata tutunuyor. Eşini kaybettikten sonra Fıstık ile güçlü bir bağ kuran Develi, köpeğinin ona olan sadakatini ve gelişmiş iletişim becerisini aktarıyor.

İZMİR'de 8 yıl önce yürüme yetisini, 4 yıl önce de eşini kaydeden Mesude Develi (61), arkadaşının hediye ettiği 'Fıstık' adlı köpekle hayata tutundu. Fıstık'ın kendisine yoldaş olduğunu söyleyen Develi, "Eşimi çok seviyordu. Fıstık, eşimi vefat ettiğinde çok sakinleşti, üzüldüğünü anlıyordum" dedi.

Bayraklı'da yaşayan Mesude Develi, 8 yıl önce yanlış fıtık ameliyatı sonucu yürüme yetisini kaybedip, tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldı. Develi, aynı dönemde bir arkadaşının hediye ettiği 'Fıstık' isimli köpek ile hayata tutundu. Eşi Ramazan Develi'yi de 4 yıl önce kaybeden Mesude Develi, Fıstık'ın kendisine yoldaş olduğunu söyledi. Develi, "Fıstık 9 yaşında. Eşim hayattayken beraber büyüttük. Kızımız gibi oldu. Onunla arkadaş gibiyiz. Artık bırakın konuşarak, göz temasıyla bile anlaşır olduk. Çok güzel anlaşıyoruz" dedi.

'NEREYE GİDERSEM PEŞİMDEN GELİR'

Fıstık'ın evin tüm düzenini bildiğini belirten Develi, "Evin içinde salon ya da mutfak olsun, nereye gidersem gideyim hep peşimden gelir. Arkadaşlarımı, komşularımı bilir, telefonla konuştuğumda seslerinden hemen tanır. Bir yere gideceksek, benden daha çok heyecanlanır. Gidince de hiç sesi çıkmaz. Fıstık'ı herkes tanır. Bizi görünce önce Fıstık'a sonra bana selam verirler. Onu ana kucağında gezdiriyorum" diye konuştu.

'FISTIK EŞİMİ DAHA ÇOK SEVİYORDU'

Fıstık'ın oyun oynamayı çok sevdiğini belirten Develi, "Bir kova oyuncağı var. Hangisini istiyorsa onu bana getirir. Beraber oynarız. Eşimi çok seviyordu. Birlikte büyüttük ama Fıstık onu daha çok seviyordu. Fıstık, eşimi vefat ettiğinde çok sakinleşti, üzüldüğünü anlıyordum. 10 gün yemek yemedi. O dönem oldukça zayıflamıştı. Parka götürdüğümde, çocuklara mamalarından verip, 'Hadi siz Fıstık'a mamasını yedirin' derdim. Çocuklarla oyalana oyalana mamasını yerdi" dedi.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Tolga TAHÇI - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor