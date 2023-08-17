Köpek, annesini kaybeden yavru kedilere annelik yapıyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, bir köpeğin, annelerini kaybeden 2 yavru kediyi emzirdiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, bir köpeğin, annelerini kaybeden 2 yavru kediyi emzirdiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Yazıpınar Mahallesi TOKİ Konutları mevkiinde bir süre önce dünyaya gelen 2 yavru kedi annelerini kaybetti. Sokakta yaşayan bir köpek ise kedilere annelik yapmaya başladı. Murat Erez isimli vatandaş, sokakta yaşayan bir köpeğin kedileri emzirdiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler, izleyenlerin içini ısıttı. (DHA)