Köpeğini Kalp Masajı ile Hayata Döndürdü

Güncelleme:
Niğde'de Ramazan Yartunç, köyde yürüyüş yaparken nefes almakta zorlanan bir köpeğe kalp masajı yaparak onu hayata döndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Hacıbeyli köyünde meydana geldi. Ramazan Yartunç, köyde yürüdüğü sırada fenalaşan bir köpeği fark etti. Hareketsiz halde yatan köpeğin yanına giden Yartunç, nefes almakta zorlandığını fark etti ve kalp masajı yapmaya başladı. Bir süre yapılan müdahalenin ardından köpek yeniden nefes alıp hareket etmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber: Adnan ÇELEBİ/ Niğde,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
