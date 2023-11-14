Köpeğin saldırdığı inşaat işçisi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde köpeğin saldırdığı inşaat işçisi ağır yaralandı. İnşaatta çalışan işçi, kangal köpeğinin saldırısına uğradı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ısırıldı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
Köpeğin saldırdığı inşaat işçisi yaralandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, köpeğin saldırdığı inşaat işçisi ağır yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan Abdullah M.markete gitmek için yola çıktı. O sırada hurdacıya ait kangal köpeği inşaat işçisine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan genç, kanlar içinde kaldı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda derin yaralar oluşan işçi, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.