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Konyalı genç Antalya'da denizde boğuldu

Konyalı genç Antalya'da denizde boğuldu

Yaşam Haberleri

Konya'dan tatile gelen 18 yaşındaki Evliya Ağıl, yüzme bilmediği halde denize girdiği sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ağıl'ın cenazesi Konya'ya götürüldü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesine denizde boğulma tehlikesi geçiren Evliya Ağıl (18), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Ağıl'ın Konya'dan tatile geldiği ve yüzme bilmediği belirtildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kumköy Plajı'nda meydana geldi. Yakınlarıyla, Konya'nın Selçuklu ilçesinden 3 günlüğüne Antalya'ya tatile gelen Evliya Ağıl, Kumköy Plajı'na gitti. Yüzme bilmediği belirtilen Ağıl, sahilde güneşlendikten sonra denize girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Ağıl'ı görenler durumu cankurtaranlara bildirdi. Evliya, çevredekiler ve cankurtaranlar tarafından kıyaya çıkarıldı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Evliye Ağıl, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Evliya Ağıl'ın cenazesi, babası İlyas Ağıl ve yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Konya'ya götürüldü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Yaşam

Antalya Kumköy Konya Yaşam Haberler

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