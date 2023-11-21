Konyaaltı Belediyesi, Yeşil Alan Miktarını Artırıyor

Konyaaltı Belediyesi, yaptığı çalışmalarla, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını Türkiye standartlarının üzerine çıkardı. Belediye'nin hizmete sunduğu 176 park dışında, yapımı devam eden parklarla da bu miktar gün geçtikçe artıyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yaptığı çalışmalarla kente yeşil alan kazandırmaya devam ediyor. Belediye'nin son olarak Mollayusuf Mahallesi 1465 sokakta yapımını sürdürdüğü parkta, çocuk oyun alanları, spor sahası, oturma yerleri ve ailelerin çocuklarıyla vakit geçireceği yeşil alanlar yer alacak. Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, parkın altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamlarken, engelli vatandaşlar da unutulmadı. Parkın giriş ve çıkışlarının yanı sıra iç yapısı da engelli vatandaşların rahat bir şekilde parkı kullanmasına imkan sağlayacak.

"ÜRETEREK TASARRUF SAĞLIYORUZ"

Konyaaltı Belediyesi Başkanı Semih Esen park, sosyal yaşam alanları vb. yerlerde kullandıkları ahşap mobilyaları, süs bitkileri ve ağaçları, kurdukları atölyelerde ürettiklerini söyledi. Bu alanda kullandıkları hiçbir ürünü dışarından almadıklarını aktaran Başkan Esen, "Bizim belediyecilik anlayışında izlediğimiz yol, üretmektir. Kendi imkanlarımızla üretebildiğimiz hiçbir şeyi dışarıdan almıyoruz. Bu şekilde önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Ayrıca bu malzemeleri kendimiz ürettiğimiz için, kullanacağımız alanlara göre istediğimiz şekilde yapabiliyoruz. Yurttaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ve uygun olan her bölgeye park yapımımız devam edecek. Çünkü insanlar dışarı çıktığında rahat nefes alacağı, çocuklarıyla keyifli vakit geçireceği alanlara ihtiyacı var. Biz de bu yöndeki hizmetlerimizi tüm gayretimizle sürdürüyoruz" diye konuştu.