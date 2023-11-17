Konyaaltı Belediyesi, Yangın Sonrası Evini Onarıyor

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, Yeni Mahalle'de çıkan yangın sonrası evi kullanılamaz hale gelen Tevfik Kaya'nın evini onarıyor. Ekiplere belediyede staj yapan yabancı öğrenciler de destek verdi.

Konyaaltı Belediyesi, 14 Kasım'da klima aksanından dolayı meydana gelen yangın sonucu evi kullanılmaz hale gelen Tevfik Kaya'ya yardım eli uzattı. Kaya'nın yanan evini eski haline getirmek için harekete geçen ekiplere, Erasmus projesiyle belediyede staj yapan yabancı öğrenciler de destek verdi.

EŞİMİ KURTARMIŞLAR

Öğrencilere ve belediye ekiplerine evlerini onardıkları için teşekkür eden Tevfik Kaya, "Bu mahallede doğdum, büyüdüm, çiftçilik yaptım. Biz yayladaydık bu olay olduğunda. Ailem buradaydı. Geldiğimiz de her şey olmuş bitmiş. Sağ olsun komşular sayesinde yangın söndürülmüş. Hanımımı da kurtarmışlar. Böyle bir iş geldi başımıza. Yeni Mahalle Muhtarımızla Konyaaltı Belediyemize gittik. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'e bizlere yardım eli uzattığı için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

"ONARIMLAR DEVAM EDECEK"

Gerekli onarımların devam ettiğini belirten Fen İşleri Müdürlüğü personellerinden Esin Otuzaltı da, "Klima aksanından meydana gelen yangın sebebiyle vatandaşımızın mağduriyetini duyduk. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'in yönlendirmesiyle ekiplerimizle tespitlerimizi yaptık. İşlemlerimize kısa sürede başladık. Şu an astar çalışmamız yapılıyor. Ardından elektrik ve su tesisatımız kontrol edilecek. Daha sonra gerekli onarımlar yapılacak. Kapıların ve pencerelerin gerekli onarımları yapıldı. En sonunda evimizi boyayıp vatandaşımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

ÇOK ANLAMLI OLDU

Ekiplere destek veren yabancı öğrencilerden Attila Hegedüs, Konyaaltı Belediyesi'ne Erasmus projesiyle stajyer olarak geldiğini, böyle anlamlı bir olaya destek verdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Antalya'ya Erasmus projesi kapsamında Macaristan'dan gelen ve belediye ekiplerine destek veren bir diğer öğrenci Dora Lukes de, Tevfik Kaya'nın evini eski haline getirecekleri için oldukça mutlu olduğunu söyledi. Lukes, "Antalya'da insanlar çok misafirperver ve yardımsever. Evi yanan bu kişiye yardım eli uzatmaları da bunun önemli bir göstergesi" diye konuştu.