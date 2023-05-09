Konyaaltı Belediyesi, Suda Arama Kurtarma Derneği ile işbirliği yaparak suda arama-kurtarma eğitimi düzenledi

Konyaaltı Belediyesi, olası afetlere hazırlıklı olmak için ilk yardım ve arama-kurtarma eğitimlerine devam ediyor. Son olarak Suda Arama Kurtarma Derneği ile işbirliği yaparak suda arama-kurtarma eğitimi ve tatbikatı düzenlendi. Eğitim sonunda Konyaaltı Belediyesi bünyesinde suda arama-kurtarma ekibi kurulması planlanıyor.

Konyaaltı Belediyesi, Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) işbirliğiyle Sivil Savunma Birimi personeli için uygulamalı suda arama-kurtarma eğitimi düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi, olası afetlere hazırlıklı olmak için ilk yardım ve arama-kurtarma eğitimlerine devam ediyor. Geçen günlerde personele yangın, tahliye, haberleşme, deprem ve hayvan kurtarma gibi konularda verilen eğitimlerin ardından son olarak suda arama-kurtarma eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.

SKUT işbirliği ile düzenlenen eğitimin konusu, suda boğulmak üzere olan kazazede bir vatandaşın kurtarılması oldu. Ekiplerin, kaza ihbarını alır almaz hızla olay yerine ulaşmasıyla başlayan tatbikat, bottan suya inme, su altındaki kazazedeye ulaşarak önce su üstüne, daha sonra da bota nakliyesini sağlama aşaması ile devam etti. Eğitim, kazazedenin kıyıya ulaştırılmasının ardından su altı uygulamaları ile sona erdi.

SUDA ARAMA-KURTARMA EKİBİ KURULACAK

Antalya Suda Arama Kurtarma Derneği Kurucu üyesi ve Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi'nde dalgıç Aslı Uluk, Konyaaltı Belediyesi bünyesinde bir suda arama-kurtarma ekibi kurmak için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi işbirliği ile yürüttükleri eğitimlerin oldukça verimli olduğunu aktaran Uluk, "Yaşanabilecek kaza ve afetlerde hızlı müdahale edebilmek çok önemli. Bunun için, sık sık uygulamalı eğitimler gerçekleştiriyoruz. Antalya çok uzun bir kıyı şeridine sahip olduğu için, ne kadar çok ekip oluşturabilirsek o kadar iyi olacağını düşünüyoruz. Bu konuda desteğini esirgemeyen Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'e çok teşekkür ediyorum" dedi.