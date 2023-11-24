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Konya ve Afyonkarahisar'da Sis Nedeniyle Trafikte Aksamalar

Konya ve Afyonkarahisar'da etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve trafikte aksamalar meydana geldi. Trafik ekipleri sürücüleri uyararak dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.