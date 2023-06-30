Konya Valiliği, vatandaşları dere, göl ve su kanalında yüzmeme konusunda uyardı

Konya Valiliği, vatandaşları dere, göl ve su kanalı gibi alanlarda yüzmemeleri yönünde uyardı. Yüzmek maksadıyla bu güvensiz alanlara girmenin can kayıplarına sebep olabileceği belirtilerek, uyarı levhalarının dikkate alınması istendi.