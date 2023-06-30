Konya Valiliği, vatandaşları dere, göl ve su kanalında yüzmeme konusunda uyardı
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Konya Valiliği, vatandaşları dere, göl ve su kanalı gibi alanlarda yüzmemeleri yönünde uyardı. Yüzmek maksadıyla bu güvensiz alanlara girmenin can kayıplarına sebep olabileceği belirtilerek, uyarı levhalarının dikkate alınması istendi.
Konya Valiliği, vatandaşları, dere, göl ve su kanalı gibi alanlarda yüzmemeleri yönünde uyardı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yüzmek maksadıyla baraj, kanal, gölet gibi güvensiz alanlara girmenin büyük tehlike oluşturduğuna işaret edildi.
Bu alanların can kayıplarına sebep olabileceği belirtilen açıklamada, "Lütfen dere, göl ve su kanalı gibi güvensiz alanlarda yüzmeyelim, uyarı levhalarını dikkate alalım." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Yaşam