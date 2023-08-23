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Konya'nın Hüyük ilçesinde trafik kazası: 7 yaralı

Yaşam Haberleri

Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı ve yol trafiğe kapanarak araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Köşk Kaplıcaları mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 YGH 33 plakalı hafif ticari araç ile 42 B 9935 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyşehir Devlet Hastanesi ve Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası 1,5 saat trafiğe kapanan Hüyük- Konya kara yolu araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Yaşam

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