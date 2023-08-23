Konya'nın Hüyük ilçesinde trafik kazası: 7 yaralı
Yaşam Haberleri
Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı ve yol trafiğe kapanarak araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Köşk Kaplıcaları mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 YGH 33 plakalı hafif ticari araç ile 42 B 9935 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyşehir Devlet Hastanesi ve Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası 1,5 saat trafiğe kapanan Hüyük- Konya kara yolu araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.