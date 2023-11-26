Konya'nın Beyşehir ilçesinde şiddetli rüzgar evleri uçurdu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, bazı evlerin çatısının yerinden sökülerek uçmasına yol açtı. Şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar da zarar gördü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar, bazı evlerin çatısının yerinden sökülerek uçmasına yol açtı.

Beyşehir kent merkezinde ve bazı dış mahallelerinde şiddetli fırtına bazı olumsuzluklara sebep oldu. Beyşehir kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde 4 katlı bir apartman ile ilçeye bağlı Eylikler Mahallesi'nde iki katlı bir evin çatıları yerinden sökülerek etrafa savruldu. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı her iki olayda da ihbar üzerine adreslere giden belediye ekipleri, önlem maksadıyla çatıların düştüğü yolları ulaşıma kapattı.

Bu arada, şiddetli fırtınada ağaçlar da zarar gördü. Yol kenarındaki bir ağaç gövdesinden ikiye ayrılarak yola devrildi. Esence Mahallesi'nde de fırtına sebebiyle bir söğüt ağacı köy yolu üzerine devrildi. - KONYA