Konya'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Ağılönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Şahin (68) 42 AC 947 plakalı traktörü ile yerleşim merkezi dışında bulunan bahçesine gitti. Şahin'in kullandığı traktör tümsek kesimde kontrolden çıkarak devrildi. Şahin, devrilen traktörün altında kaldı. Bahçeye gelen yakınlarının olayı haber vermesi üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktör sürücüsü Halil Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA