Konya'da trafik kazası: 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 75 yaşındaki kadın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Beyşehir- Isparta karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. (76) yönetimindeki 42 BKZ 62 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir yönüne seyir halinde iken aynı istikamette seyir halinde olan H.K. idaresindeki 42 H 4383 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Türkan Evcil (75) yaralı olarak kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı Türkan Evcil, acil serviste yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Konya'ya sevk edilirken, yolda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Türkan Evcil'in cenazesi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KONYA