Konya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada, pancar yüklü bir tır başka bir tır ile çarpışarak şarampole devrildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar- Konya Karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö. idaresindeki 42 NK 192 plakalı pancar yüklü tır, aynı istikamette seyir halinde olan 42 L 8113 plakalı tır ile çarpıştıktan sonra yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 42 NK 192 plakalı tırın sürücüsü T.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü T.Ö. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başladı. - KONYA