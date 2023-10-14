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Konya'da toptancılar sitesinde çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Toptancılar Çarşısı'nda bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.