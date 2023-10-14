Konya'da Toptancılar Çarşısında İş Yerinde Yangın Çıktı

Konya'da Toptancılar Çarşısında bulunan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Toptancılar Çarşısı'nda yangın çıktı

KONYA - Konya'da Toptancılar Çarşısında bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan Toptancılar Çarşısında kırtasiye ve bakkaliye malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinin üst katında yangın başladı. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ekiplerin çalışmalarıyla yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.