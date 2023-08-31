Konya'da tehlikeli yolculuk: Yüksek seviyede balya yüklü tırın çadırsız seyri

Konya'nın Karapınar ilçesinde yüksek seviyede ve çadırsız balya yüklenen tırın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tırın seyri diğer sürücüler için de tehlike oluşturdu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yüksek seviyede ve çadırsız balya yüklenen tırın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesi Karapınar Kavuklar Mahalle yolunda balya yüklü tırın çadırsız ve rüzgarlı havada karayolunda seyretmesi trafikteki

sürücülerin dikkatini çekti. Tır, diğer sürücüler için de tehlike oluşturdu. Balya yüklü tır, hem karşıdan gelenlere hem de arkadan kendisini sollamak isteyen araç

sürücülerine zor anlar yaşattı. Tırın tehlikeli yolculuğu yanından geçecek olan diğer araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - KONYA