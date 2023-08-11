Konya'da Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri başladı. Ticaretin canlanması ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, çeşitli etkinliklerle ziyaretçileri ağırlayacak. Bedesten bölgesindeki esnafın yüzde 30'a varan indirimler yapacağı etkinlik, 13 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ticaretin canlanması ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin tanıtılması amacıyla ikincisi düzenlenen "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" başladı.

Kapu Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Bedesten içinde Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Ali Öge'nin dua okumasının ardından kurdele kesimiyle "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri"nin açılışı gerçekleştirildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Bedesten'in ticari faaliyetleri yanında kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılması yönüyle de çok önemli bir alan olduğunu belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise bir geleneği yaşatmak adına Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri'ni gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bedesten bölgesinin Konya'nın kalbi konumunda olduğuna dikkat çeken Altay, "Hem ticari hem de sosyal anlamda Konya'nın en önemli merkezlerinden birisi burası. Özellikle son dönemde yapılan restorasyon çalışmalarıyla Bedesten'de ve Türbe Önü çarşılarındaki alışverişi yeniden canlandırmaya gayret ediyoruz. Etkinliğimizde aslında özellikle Konyalıların tekrar Bedesten'i keşfetmeleri, yeniden çocuklarıyla, aileleriyle buradan alışverişin keyfini ve Konya'nın ruhunu yaşamaları adına çok önemli." diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da vatandaşlara Bedesten'e ziyarette bulunmalarını tavsiye etti.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ise ikincisi düzenlenen etkinlik dolayısıyla Altay'a teşekkür etti.

Açılışın ardından protokol üyeleri misafirlere aşure ikramında bulundu.

Üç gün boyunca pek çok etkinlik ziyaretçilerle buluşacak

Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri kapsamında söyleşiler, sokak müzisyenleri, temsili kıyafetlerle tarihi canlandırmalar, sanat uygulamaları, Mehteran Topluluğu konserleri, Bedesten Çarşısı Fotoğraf Sergisi ve Tarihi Kostümler Sergisi yapılacak. Ayrıca etkinlik süresince unutulmaya yüz tutmuş meslekler de yeniden hatırlatılacak.

Esnafın yüzde 30'a varan indirimler yapacağı "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" 13 Ağustos'a kadar 10.00-22.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.