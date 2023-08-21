Konya'da Sıcaktan Bunalan Vatandaşlar Parklara Akın Etti

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği Konya'da, sıcaktan bunalan vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Evlerinde bunalan vatandaşlar, şehirdeki park ve bahçeleri tercih ederek serinlemeye çalıştılar. Kültür Park içindeki süs havuzunda ördekler fıskiyelerin altını mesken tutarken, bazı çocuklar da yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştılar.