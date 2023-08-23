Konya'da saman balyalarının bulunduğu bahçede yangın çıktı

Konya'nın Karapınar ilçesinde saman balyalarının bulunduğu bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Karapınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bir evin bahçesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bahçede bulunan yaklaşık 10 ton saman balyası henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın eve ve büyükbaş hayvanların bulunduğu ağıla sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA