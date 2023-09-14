Konya'da sahipsiz eşek kazaya neden oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yola çıkan sahipsiz eşek, bir otomobile çarparak kaza meydana getirdi. Kazada sürücü ve yolcu yara almadı, eşek ise telef oldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yola çıkan sahipsiz eşek, kazaya neden oldu.

Kaza, gece saatlerinde Beyşehir-Yenişarbademli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 APV 436 plakalı otomobil Kurucuva-Yenişarbademli ilçesi yönüne seyir halinde iken Yeşildağ Mahallesi çıkışında yola aniden çıkan eşeğe çarptı. Kazada şans eseri ismi öğrenilemeyen sürücü ile araçtaki diğer yolcu yara almazken, çarpmanın şiddetiyle savrulan eşek telef oldu. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında telef olan eşek, bir iş makinesi ile çekilerek yoldan kaldırıldı. - KONYA