Konya'da Prefabrik Evde Çıkan Yangında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

KONYA'da, prefabrik evde çıkan yangında yatağında uyuyan Ahmet Açöldüm (77), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aksinne Mahallesi Kadı Abdurrahman Sokakta meydana geldi. Yalnız yaşayan Ahmet Açöldüm, yatağında uyuduğu sırada ev, bir anda alev aldı. Hızla yayılan alevler, evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipler, eve girdiğinde Açöldüm'ü yatağında hareketsiz halde buldu. Vücudunda yanıklar oluşan Açöldüm'ün yaşamı yitirdiği belirlendi. Açöldüm'ün cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı belirlendi. (DHA)