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Konya'da pancar yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pancar yüklü bir tır devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazada, tırın sürücüsü ve bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.