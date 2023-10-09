Konya'da pancar yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pancar yüklü bir tır devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazada, tırın sürücüsü ve bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Karapınar ilçesi Kurtbasan Caddesi Akdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ç. idaresindeki 06 DBM 314 plakalı pancar yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Dorsede bulunan pancarlar yol kenarına saçılırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yan devrilen tırın sürücüsü İsmet Ç. ile yolcu olarak bulunan Hasan Y. yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yan yatan dorsedeki pancarlar iş makinesi yardımıyla boşaltıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA