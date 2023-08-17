Konya'da Otogar-Kampüs Tramvay Hattı Bakım Çalışmaları Tamamlandı
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Otogar-Kampüs Tramvay Hattı'ndaki hat bakım çalışmalarını tamamladı. Tramvay hattı, 18 Ağustos Cuma günü itibariyle Kampüs-Alaaddin arasında yeniden hizmet vermeye başlayacak. Ayrıca, Selçuk Üniversitesi Kampüsü'nde yapılacak sınavlar için tramvaylar kampüs içinde hizmet verecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi, 7 Ağustos'ta başlatılan Otogar-Kampüs Tramvay Hattı'ndaki hat bakım çalışmalarını tamamladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tramvay hattının 18 Ağustos Cuma saat 05.50 seferi itibariyle Kampüs-Alaaddin arasında yeniden hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.
Ayrıca, 19 Ağustos Cumartesi ve 20 Ağustos Pazar günü Selçuk Üniversitesi Kampüsü'nde yapılacak sınavlar için tramvayların kampüs içinde hizmet vereceği kaydedildi.