Konya'da Otogar-Kampüs Tramvay Hattı Bakım Çalışmaları Tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Otogar-Kampüs Tramvay Hattı'ndaki hat bakım çalışmalarını tamamladı. Tramvay hattı, 18 Ağustos Cuma günü itibariyle Kampüs-Alaaddin arasında yeniden hizmet vermeye başlayacak. Ayrıca, Selçuk Üniversitesi Kampüsü'nde yapılacak sınavlar için tramvaylar kampüs içinde hizmet verecek.