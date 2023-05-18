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Konya'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Konya'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Yaşam Haberleri

Konya'da motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. H.İ. idaresindeki motosiklet okullar bölgesinde devrildi ve sürücü H.İ. ile D.G. yaralandı. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'da motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

H.İ. idaresindeki 42 APD 982 plakalı motosiklet okullar bölgesinde devrildi.

Kazada, sürücü H.İ. ile D.G. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Yaşam

Seydişehir Konya Yaşam Haberler

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