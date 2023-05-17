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Konya'da Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: 2 Ölü

Konya'da Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: 2 Ölü

Yaşam Haberleri

Konya'nın Ereğli ilçesinde motosiklet ile midibüsün çarpışması sonucu 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde midibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mert Yusuf Baştuğ (16) ile arkasında oturan arkadaşı Hüseyin Talha Akçay (17), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Çömlekçi Mahallesi Halkapınar yolunda meydana geldi. Sabri E. yönetimindeki 42 GAD 87 plakalı midibüs ile lise öğrencisi Mert Yusuf Baştuğ'un kullandığı 42 EJN 59 plakalı motosiklet çarpıştı. Ehliyetsiz sürücü Baştuğ olay yerinde hayatını kaybetti, arkasında oturan arkadaşı Hüseyin Talha Akçay yaralandı. Kazayı öğrenip, bölgeye gelen Hasan Hüseyin Baştuğ, oğlunun cansız bedeni başında dizleri üzerine oturup, uzun süre bekledi. Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akçay da kurtarılamadı. Midibüs sürücüsü Sabri E. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Ereğli Yaşam Haberler

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