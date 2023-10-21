Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İlçenin Kurtbasan yayla yolunda Adnan P'nin kullandığı 42 L 6499 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Mehmet Y. yönetimindeki 42 HNT 07 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobilde sürücü Mehmet Y. hayatını kaybetti. Araçtaki yolcu N.Y. ile motosiklet sürücüsü Adnan P. ise yaralandı.
Ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü, Konya'daki hastaneye sevk edildi.