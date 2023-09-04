Konya'da minibüs-motosiklet çarpışması sonucu yaşamını yitiren sürücü için cenaze töreni düzenlenecek
Konya'nın Beyşehir ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü Muhammed Gün, kazadan 5 gün sonra hayatını kaybetti. Gün'ün cenazesinin Karaali Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi. Kazaya karışan minibüs sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, minibüsle motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü kazadan 5 gün sonra yaşamını yitirdi.
Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammed Gün (38), sevk edildiği Konya'da tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinde (KOSKİ) çalışan Muhammed Gün'ün cenazesinin ilçeye bağlı Karaali Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
Yabancı uyruklu A.H. yönetimindeki 42 MA 8745 plakalı minibüs, 30 Ağustos'ta Muhammed Gün'ün kullandığı 42 BFE 51 plakalı motosikletle çarpışmış, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Gün, Konya'ya sevk edilmişti.
Aracı bırakarak olay yerinden kaçan A.H. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.