Konya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve kaçan sürücü gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Kazadan sonra olay yerini terk eden sürücü polis tarafından yakalandı.

Kaza, Beytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. (38) idaresindeki 42 BFE 51 plakalı motosiklet sokak üzerinde seyir halinde iken 42 MA 8745 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletten savrulan sürücü M.G. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.G. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan M.G., acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Öte yandan, kazaya karışan minibüsün sürücüsü ise kazanın ardından olay yerini terk ederek kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün araç plaka bilgilerinden yabancı uyruklu A.H. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan sürücü sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Diğer kaza ise, Beyşehir-Konya kara yolu Üçpınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin çarptığı yaya H.K. yaralandı. Yaralı yaya sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA