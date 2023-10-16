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Konya'da Meydana Gelen Kazada 4 Kişi Yaralandı

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Yaşam Haberleri

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada Mehmet U. idaresindeki otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Mehmet U. idaresindeki 07 LUH 25 plakalı otomobil, Seydişehir- Konya kara yolunun 39. kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Malik U, Sırat U, Nursel U. ve Hüseyin U. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşam

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