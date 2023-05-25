Konya'da Mantar Toplamak İçin Gittiği Dağda Kaybolan Kişi Bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan kişi, yaralı halde bulundu. Rafet Aslancı adlı kişi, arama çalışmaları sonucu bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan kişi, yaralı halde bulundu.

Kurucuova Mahallesi'nde yerleşim merkezinin girişindeki dağlık alana 23 Mayıs'ta mantar toplamaya giden Rafet Aslancı'dan (59) haber alamayan yakınlarının kayıp başvurusunda bulunması üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgede arama yapan jandarma, AFAD ve komando ekiplerine vatandaşlar da destek verdi.

Aslancı, vatandaşlar tarafından sabah saatlerinde bulununca bölgeye diğer ekipler sevk edildi.

Düştüğü için yaralandığı ve bilincinin kapalı olduğu anlaşılan Aslancı, hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.