Konya'da Kontrolden Çıkan Tırın Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Konya'da kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek 3 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki bahçe içerisine girerek durdu. Kazaya karışan araçlardan içerisinde asit bulunan kamyonette bulunan 2 kişi zehirlenerek hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya Aksaray Karayolu Kızören Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan B.H. idaresindeki 42 AKB 423 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce karşı şeritte seyir halindeki sulama makinası temizlemesinde kullanılan asit taşıyan Mustafa Yenisan idaresindeki 68 HT 355 plakalı kamyonete, ardından 2 araca çarptıktan sonra Karayolları Şube Şefliği bahçesinde bulunan duvara çarparak durabildi.

Asit taşıyan kamyonetteki 2 kişi zehirlendi

Çevredeki vatandaşların kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kara yolu üzerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kamyonet sürücüsü Mustafa Yenisan'ın olay yerinde kamyonette bulunan asidin saçılması sonucu zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Özel kıyafetli görevliler de kaza mahallinde çalışma yaptı. Kamyonette bulunan yaralı ve asitten zehirlenen Süleyman Yenisan ile tır sürücüsü B.H. ve diğer araç sürücülerinden K.E. ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Yaralı ve asitten zehirlenen Süleyman Yenisan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği kara yolunda polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasının arından kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, tır sürücüsünün hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. - KONYA