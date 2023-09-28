Konya'da İnşaat İşçisi Yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir bina inşaatının 1. katından dengesini kaybederek yere düşen işçi yaralandı. İnşaat alanında çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir bina inşaatının 1. katından dengesini kaybederek yere düşen işçi yaralandı.

Olay, Karapınar ilçesi İslik yolunda bulunan bir binanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 1. katında çalışan A.A. (38), kalıp çaktığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Durumu gören inşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA