Konya'da İlkokul Öğrencilerine Uçurtma Şenliği

Konya'nın Karapınar ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik uçurtma şenliğini gerçekleştirildi.

Karapınar İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik uçurtma şenliği gerçekleştirildi. Atatürk Stadyumunda düzenlenen uçurtma şenliğinde minik öğrenciler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Uçurtma şenliğine çok sayıda öğrenci katıldı.

Karapınar İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Ali Karakul, "Uçurtma şenliğine katılan öğrencilerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı bu türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu faaliyetlerle çocuklarımızın arasında arkadaşlık bağlarını güçlendirme ve kendilerini ifade edilmelerine de fırsat tanımış olacağız" dedi. - KONYA