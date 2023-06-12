Konya'da 'Güvenli Okul Yolları Projesi' ile öğrenciler bisikletle okula güvenle gidiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Güvenli Okul Yolları Projesi' ile öğrenciler bisiklet şehri Konya'da okullarına güvenle gidiyor. Proje kapsamında öğrenciler, motosikletli Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi personelleri eşliğinde okullarına bisikletle ulaşım sağladı. Yapılan uygulamada öğrencilere ayrıca reflektörlü yelek ve kask hediye edildi.

KONYA Büyükşehir Belediyesi'nin 'Güvenli Okul Yolları Projesi' ile öğrenciler bisiklet şehri Konya'da okullarına güvenle gidiyor.

604 kilometrelik yolla Türkiye'nin en uzun bisiklet yol ağına sahip şehir olan Konya'da hayata geçirdiği örnek uygulamalarla öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula gidiş yollarını güvenli hale getirmek ve bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı 'Güvenli Okul Yolları Projesi'ni Konya geneline yaygınlaştırarak sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl Selçuklu Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nda başlatılan proje, bu yıl Karatay Belediyesi 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu, Meram Emlak Konut Temaşehir Ortaokulu, Beyşehir Eşrefoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Karapınar Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Ilgın 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulu'nda da uygulanmaya başladı. Proje kapsamında öğrenciler, motosikletli Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi personelleri eşliğinde okullarına bisikletle ulaşım sağladı. Yapılan uygulamada öğrencilere ayrıca reflektörlü yelek ve kask hediye edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik birçok alanda farklı çalışma yürüttüklerini belirterek, 'Güvenli Okul Yolları Projesi'nin de Konya Bisiklet Master Planı kapsamında yürütüldüğünü kaydetti.

Altay, 'Projemiz, belirlenen pilot okullarda başarılı şekilde sürdürülüyor. Güvenli ulaşımın yanında sporu hayatının bir parçası haline getiren bir gençlik oluşturmak istiyoruz. Hem güvenli ulaşıma hem de spor yapan sağlıklı yarınlara destek veren projemiz Türkiye'ye örnek oluyor. Özellikle velilerimiz, evlatlarının güvenli şekilde okullarına ulaşabilmelerinden çok memnun' diye konuştu.

Başkan Altay, projenin sadece şehir merkezinde değil belirlenen ilçelerdeki okullarda da hayata geçirildiğini belirterek, 'Çocuklarımızın güvenliği bizim için her şeyden çok daha önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak Güvenli Okul Yolları Projemizi yeni eğitim öğretim yılında şehrimiz genelinde daha da yaygınlaştırarak uygulamaya devam edeceğiz' dedi. (DHA)