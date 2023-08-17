Konya'da Gönüllü Bahçıvan 500 Ağacın Bakımını Yapıyor

Konya'da yaşayan Kazım Uslu, kurumaya yüz tutmuş ağaçların bakımını gönüllü olarak yapıyor. İstanbul'dan Konya'ya taşınan Uslu, buradaki ağaçlık alanda 2 yılda 500 ağacın bakımını gerçekleştirdi. Ağaç bakımını terapi gibi gören Uslu, her bir ağaca özenle bakıyor ve evlatları gibi görüyor. Yaptığı çalışmaları sosyal medyada paylaşarak destek arıyor.

Konya'da 52 yaşındaki Kazım Uslu, kurumaya yüz tutmuş ağaçların bakımını iki yıldır gönüllü yapıyor.

Bir sitede bahçıvanlık yapan ve iş dışında da bütün vaktini ağaçlara, çiçeklere, doğaya ayıran Uslu, İstanbul'da peyzaj düzenleme işinde çalışırken 2 yıl önce oğlunun tayini çıkınca Konya'ya yerleşti.

Burada kendisine faydalı bir uğraş arayan Uslu, önce bir süre kentin doğal alanlarını gezdi. Selçuklu ilçesinde bulunan ağaçlık alana giden Uslu, 2 yılda buradaki 500 ağacın bakımını yaptı.

Ağaç bakımını terapi gibi görüyor

Uslu, AA muhabirine, doğada vakit geçirmeyi sevdiğini, ağaç bakımlarının kendisine terapi gibi geldiğini söyledi.

Konya'ya taşınınca kendisini boşlukta hissettiğini anlatan Uslu, "Çünkü eskiden de sürekli ağaçlarla haşır neşirdim. Burada dağlara çıktım. Bu bölgede pek ağaç yoktu. Tek tük alıç ağaçları vardı, çalı haline gelmişlerdi. Bunların bakımını yaptım, toparladım. Şu anda meyve vermeye başladılar. Çalıları birer ağaca dönüştürüyorum. Çevre düzenlemesini de yapıyorum." ifadesini kullandı.

Evlatları gibi gördüğü her bir ağaca özenle bakıyor

Uslu, ilk ziyaretinde bölgede insanların gölgesinde oturabileceği bir ağaç bile göremeyince üzüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ağaçların bakımlarını yaptım. Şu anda insanlar geldiği zaman burada gölgesinde oturabilecekleri bir ağaç bulabilecekler. Bu ağaçlara şu anda el değmese dahi 100 yaşına kadar yaşarlar. Çünkü kapalı olan köklerini açtım. Ağacın kökü kapalı olduğu zaman güneş almaz, hava almaz, o ağaç gelişmez. Bana 'Ormancı baba' diyorlar. Böyle adımız 'Ormancı baba'ya çıktı. Bölgede yaklaşık 500 ağacı canlandırdım, binlerce ağaca da dokundum. Ağaçları evlatlarım gibi görüyorum, her birine emek veriyorum. Son nefesimde elimde bir fidan varsa onu toprakla buluşturmadan ölmek istemiyorum. Konya'da hedefim yılda 2 bin ağaç."

Yaptığı ağaç bakım çalışmalarına ait görüntüleri sosyal medyada paylaştığını vurgulayan Uslu, yurt içi ve dışından takipçilerinin görüntüleri ilgiyle takip ettiğini, gönüllülerin destekleriyle daha güzel çalışmalar yapılabileceğini kaydetti.