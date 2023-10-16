Konya'da depremzede ailenin yerleştiği evde yangın çıktı

Hatay'daki depremin ardından Konya'nın Karapınar ilçesine yerleşen 5 kişilik depremzede ailenin kaldığı ev, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Karapınar ilçesi Hacı İsa Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hatay'daki depremden sonra Karapınar ilçesine gelen Gazi Yetim ailesiyle birlikte burada yaşamaya başladı. İnşaatlarda geçimini sağlamaya başlayan Gazi Yetim'in kaldığı evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası evde büyük çapta zarar meydana geldi.

Hatay'daki depremde yakınlarının çoğunu kaybeden Gazi Yetim, "Depremden kurtulduk ama burada yangına yakalandık. Buna da şükür. Allah'tan geldi. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Yangın sonrası polis ve itfaiye yaptığı incelemede yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. - KONYA