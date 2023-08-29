Konya'da çıkan saman balyası yangını söndürüldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Yaşar Tanrıkulu'na ait bir ahırın yan tarafında bulunan saman balyaları bilinmeyen bir nedenle tutuştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 3 bin saman balyası zarar gördü.