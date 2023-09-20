Konya'da büyükbaş hayvan taşıyan tır devrildi, sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, 2 hayvan telef oldu.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Ankara'ya 39 adet büyükbaş hayvan taşıyan A.K.H.'nin kullandığı 38 AHB 700 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü A.K.H. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılırken, tedavisinin ardından taburcu edildi. 2 büyükbaş hayvanın da telef olduğu kazada, diğer hayvanlar başka bir araçla nakledildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA