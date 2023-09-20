Konya'da büyükbaş hayvan taşıyan tır devrildi, sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, büyükbaş hayvan taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada tırda bulunan 2 tosun telef olurken, diğer büyükbaş hayvanlar başka bir araca yüklenerek götürüldü.