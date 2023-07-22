Konya'da Ayakkabı Tamirciliği Mesleği Tehlikede

Konya'nın Karapınar ilçesindeki 50 yıllık ayakkabı tamircisi, mesleği devam ettirecek çırak bulamıyor.

Karapınar'da 14 yaşında kundura tamirciliğine başlayan İlhan Kolaylı, 50 yıldır özenle yaptığı kundura tamirciliğini gelişen teknolojiye inat yapmaya devam ediyor. İşini hala severek yapan 64 yaşındaki İlhan Kolaylı Karapınar'da mesleğini sürdüren en yaşlı ayakkabı tamircisi olarak çalışıyor. En büyük sıkıntılarının çırak bulamamak olduğunu kaydeden Kolaylı, "Gelecek nesillerde ayakkabı tamirciliği diye meslek olacak mı bilmiyorum" dedi. Eskiden teknoloji olmadığını, örs ve çekiçlerle çalıştıklarını kaydeden Kolaylı, bu mesleği sürdürecek bir gencin olmamasının da üzüntü verici olduğunu söyledi. Mesleğini gücünün yettiğince devam ettireceğini belirten Kolaylı, çırak yetişmediğini ve gençlerin mesleğe ilgi göstermediğini vurgulayarak gençlere tavsiyede bulunurken, kundura tamirciliği gibi birçok mesleğin de insan için altın bilezik olduğunu hatırlattı. Terzilik, berberlik, kalaycılık gibi mesleklerin de ölmeyecek meslekler olduğunu belirten Kolaylı, bütün mesleklerin yaşatılması gerektiğini kaydetti.

"Bizlerden sonra çırak yetişmiyor"

Hala ilk günkü heyecanla dükkanını açtığını aktaran Kolaylı, "50 yıldır bu işle geçimi sağlıyorum. Evimi ayakkabı tamirciliğinden kazandığım para ile yaptırdım. Çocuklarımı yine bu meslek sayesinde evlendirdim. Elinde mesleği olan aç kalmaz. Şimdi gençler iş beğenmiyor. İşime başladığımda erkenden dükkanı açardım ve ustamın gelmesini beklerdim. Mesleği öğrenmek için ustamı can kulağı ile dinler ve 'acaba ben de bunları yapabilecek miyim?' diye düşünürdüm. O yıllarda insanlar ayakkabısını tamir ettirirdi ve çoğu zaman iş yetiştiremezdik. Günümüzde teknolojiye inat bizler de yaşamaya çalışıyoruz. Bizlerden sonra çırak yetişmiyor. İşi yürütecek veya bizden sonra işi devam ettirecek insanların olmaması üzücü. Daha önce ilk yıllarda ustamızın yanında çalışırken bir örs, bir çekiç, bir tığ ile bu işi yaparken şimdi teknolojiden faydalanıyoruz. Şimdi ise frezelerle, foralarla ve preslerle bu işimizi en iyi şekilde teknolojiyle yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ustam iyi ki bana bu mesleği öğretmiş"

Kış mevsiminde işlerinin daha yoğun olduğuna dikkat çeken Kolaylı, "Kış sezonunda tabii kışlık olduğu için bot, çizme gibi giyecekler daha çok fazla. Eskiden ayakkabılar daha kaliteliydi. Kösele ve derinin haricinde bir şey yoktu. Şimdiki ürünlerde eski dayanıklılık da kalmadı. Yine de kazancımız var, inkar edemeyiz. Herkes okuyacak diye bir şey yok. Kısa zamanda mesleklere çırak bulunmalı. Rahmetlik olan ustam iyi ki de bana bu mesleği öğretmiş" diye konuştu. - KONYA