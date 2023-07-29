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Konya Beyşehir Göl Festivali Başladı

Yaşam Haberleri

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen Göl Festivali başladı. Festival kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı ve birçok katılımcı etkinliklere katıldı. Festival üç gün sürecek.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 16'ıncısı düzenlenen Göl Festivali başladı.

Festival kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Beyşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterileri eşliğindeki yürüyüş, festival meydanında sona erdi.

Festival, üç gün sürecek.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Yaşam

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