Kontrolsüz hemzemin geçitte tren kazası: Sürücü ağır yaralandı, 50 koyun öldü

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yük treninin çarptığı koyun yüklü TIR'ın sürücücüsü ağır yaralandı, 50 koyun öldü. Kaza nedeniyle tren yolu ulaşıma kapandı.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kırsal Çöltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kontrolsüz hemzemin geçide giren Fikri S. (55) idaresindeki 25 AJ 007 TIR'a, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları için yük taşıyan bir firmanın treni çarptı. TIR'ın 30 metre sürüklendiği kazada sürücü yaralandı, 50 koyun öldü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Fikri S., ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kapanan tren yolunun açılması için çalışma başlatıldı. (DHA)