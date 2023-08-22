Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören ve yıkım raporu verilen 10 katlı binanın yıkımı tamamlandı. 'Kontrollü yıkım' esnasında bina çevresinde bulunan vatandaşlar, toz bulutu içerisinde kalmamak için sağa sola kaçıştı.

'Kontrollü yıkımda' panik anları...Yıkımı izleyenler böyle kaçıştı

Depremde ağır hasar alan 10 katlı bina yıkıldı

KAYSERİ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören ve yıkım raporu verilen 10 katlı binanın yıkımı tamamlandı. 'Kontrollü yıkım' esnasında bina çevresinde bulunan vatandaşlar, toz bulutu içerisinde kalmamak için sağa sola kaçıştı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından Kocasinan ilçesinde bulunan Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki 10 katlı bina ağır hasar görmüş; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasının ardından binanın yıkılmasına karar verilmişti. Tahliyelerin tamamlanmasının ardından binanın yıkımı güvenlik önlemi altında gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollü yıkımı tüm uyarılara rağmen yakından izleyen vatandaşlar, binanın çökmesiyle büyük panik yaşayarak sağa sola kaçıştı. O anlar kameralara yansıdı.