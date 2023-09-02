- Kontrolden çıkan minibüs uçuruma düştü

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yağış nedeniyle virajda kayan minibüs, yol kenarındaki uçuruma düştü. Kazada sürücü yara almazken araç ağaca çarparak durabildi.

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir - Kiraz yolu Avşar Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ö. idaresindeki 45 KA 4205 plakalı minibüs, yağış nedeniyle virajda kayarak uçuruma yuvarlanmaya başladı. Uçurumun kenarında bulunan ağaca çarpan araç daha da derine düşmeden durabildi. Araç sürücüsü M.Ö., kazadan yara almadan kurtulurken, olay yerine gelen çekiciyle araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.