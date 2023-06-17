Kontrolden çıkan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir- Kütahya karayolunda kontrolden çıkan aracın sürücüsü F.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 06 FY 2646 plakalı binek otomobil, Eskişehir-Kütahya kara yolunun9. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak boş araziye savrulan ve takla atan araçtaki F.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden cekiceyle kaldırılan lüks aracın hurdaya döndüğünü görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.