Konteyner kentte kalan çocuklara eğlenceli gün
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde konteyner kentte kalan çocuklar, Ankara'dan gelen gönüllü polislerle eğlenceli vakit geçirirken, depremzede çocuklara kırtasiye malzemesi dağıtıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde konteyner kentte kalan çocuklar, Ankara'dan gelen gönüllü polislerle eğlenceli vakit geçirirken, depremzede çocuklara kırtasiye malzemesi dağıtıldı.
Ankara'dan gelen 15 kişilik gönüllü polis ekipleri, Pazarcık'ta konteyner kentte yaşayan çocuklarla eğlendi. Oyun eşliğinde keyifli vakit geçiren miniklere pamuk şeker, balon dağıtılırken, yaklaşık bin çocuğa kırtasiye malzemeleri, okul çantaları ve top yardımı yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam