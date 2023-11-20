Torosların zirvesinde yazın koyunlarını ve keçilerine bakan konargöçerler, 10 günlük zorlu yolculuğun ardından Kozan'a ulaştı. Göçerler, trafik ekiplerinin desteğiyle sürülerini yeni yerlerine taşıdı.

Konargöçerler Kozan'a geldi

Konar göçerler 10 günlük zorlu göçün ardından Kozan merkeze ulaştı

ADANA - Torosların zirvesin de yazın koyunlarını ve keçilerine bakan konargöçerler 10 günlük zorlu yolculuğun ardından Kozan'a ulaştı.

Feke ve Kayseri sınırında Bakır Dağı eteklerine 7 aydır konaklayan göçerler kışın Kozan'da bakacakları hayvanlarını ovaya indirdi. 10 günlük zorlu göçü tamamlayan göçerler trafik ekiplerinin de desteği ile sürülerini yeni yerlerine taşıdı.

Sürü sahibi İsmail Özcan, zorlu yolculuğun yoğun kış bastırmadan tamamladıklarını kaydederek, "Yaz boyunca yüksek kesimlerde hayvanlarımızı otlatıyoruz. Artık havalar soğudu. Tekrardan Kozan'a döndüm. Yaklaşık 10 gündür yoldayız. Yürüyerek geldik. Göç tamamlandı. Bizleri en çok trafik zorladı" dedi.

Göçerlerin zorlu yolculuğuna Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de yardımcı oldu. Polis ekipleri eşliğin de sürü yeni bakımlarının yapılacağı alana götürüldü.