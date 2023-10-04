Kömür Ocağında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde özel bir kömür ocağında meydana gelen göçük sonucu bir işçi hayatını kaybetti. Göçükle ilgili soruşturma devam ediyor.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, özel kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi İsneyn Delikanlı (37), hayatını kaybetti.

Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi İğdekuzu mevkisindeki özel bir kömür ocağında, saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Kömür ocağı işçilerinden İsneyn Delikanlı, toprak altında kaldı. Diğer işçiler tarafından çıkarılan, evli ve 2 çocuk babası Delikanlı, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Delikanlı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Göçükle ilgili soruşturma sürüyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, özel kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden işçisi İsneyn Delikanlı'nın (37) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Tavşanlı ilçesindeki Moymul Mahallesi'ne getirilen İsneyn Delikanlı için mahalle camisinde cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın kıldırdığı cenaze namazına mesai arkadaşları madenciler ile ailenin yakınları katıldı. Evli ve 2 çocuk babası İsneyn Delikanlı, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Moymul Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kömür madenindeki göçükle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)